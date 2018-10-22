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«الكوريتان» تنتهيان من عملية لإزالة الألغام من «بانمونجوم» الحدودية

سول - د ب أ
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 6:49 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 6:49 م

أعلنت وزارة الدفاع في سول، اليوم الاثنين، أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اختتمتا عملية أشرفت عليها قيادة من الأمم المتحدة؛ لإزالة الألغام من قرية بانمونجوم الحدودية.

وقالت الوزارة، إن الخطوات التالية في جهود نزع السلاح في بانمونجوم، ستشمل سحب الأسلحة ونقاط الحراسة في القرية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكانت الجولة الأولى من الاجتماعات الثلاثية بين الكوريتين والقيادة الأممية، على خلفية تحسن العلاقات بين الكوريتين، قد عقدت في بانمونجوم الأسبوع الماضي.

وجرت مشاورات حول تأسيس منطقة الأمن المشتركة، وهي منطقة خالية من الأسلحة، بما في ذلك تدابير مثل سحب الأسلحة النارية ونقاط الحراسة وتقليل أفراد الحرس وإعادة ضبط معدات المراقبة.


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