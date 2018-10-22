بوماس يتعادل مع تيجيريز في مباراة مثيرة بالدوري المكسيكي

تقدم نادي بوماس إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري المكسيكي بعد تعادله 3 / 3 مع ضيفه تيجريز في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد في إطار منافسات المرحلة الـ 13 من المسابقة.



وبهذا التعادل، رفع بوماس رصيده إلى 24 نقطة متساويا مع مونتيري, ولكنه يتفوق عليه في فارق الأهداف، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن أمريكا المتصدر برصيد 27 نقطة.



فيما يأتي تيجريز في المركز السابع برصيد 19 نقطة متساويا مع كويريتارو وموناركس موريليا، ولكنه يتفوق عليهما في فارق الأهداف.



وجاءت المباراة مفتوحة بين الفريقين وتعددت خلالها فرص التسجيل للطرفين، فقد افتتح بوماس التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة بأقدام اللاعب الأوروجواياني كارلوس جونزاليز الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في اللقاء وكان أحد أبرز نجومه.



ونجح تيجريز في إدراك التعادل في الدقيقة 23 بهدف رائع للاعب التشيلي ادواردو بارجاس، قبل أن يتقدم في النتيجة بأقدام النجم الصاعد رافايل دوران في الدقيقة 32.



ولكن تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل قبيل نهاية الشوط الأول مباشرة لينتهي ذلك الشوط بنتيجة 2 / 2.



ورغم الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة في الشوط الثاني لم يتراجع إيقاع اللعب السريع والحماسي لكلا الفريقين، حيث تمكن الضيوف مرة أخرى من التقدم في النتيجة في الدقيقة 47 بأقدام اللاعب الفرنسي اندري بيير جينياك بعد أن نجحوا في استغلال أول فرصة خطرة سنحت لهم في النصف الثاني من اللقاء.



وفي الوقت الذي بدا فيه بوماس مسيطرا على مجريات اللعب والأقرب لتحقيق الفوز وحسم اللقاء في ظل تراجع بوماس إلى الدفاع، سجل جونزاليز الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 62.



ورغم المحاولات الحثيثة للفريقين خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لم تتغير النتيجة وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل ليقتسما نقطتي المباراة.



وفي مباريات أخرى بالجولة الـ 13 للدوري المكسيكي، تعادل لوبوس وشيفاز 1 / 1 على ملعب الأول، حيث تقدم أصحاب الأرض في النتيجة بهدف للاعب ليوناردو راموس في الدقيقة 12 ولكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 52 برأسية اللاعب هيدجاردو مارين.



ورفع شيفاز بهذا التعادل رصيده إلى 16 نقطة متساويا مع باتشوكا وليون محتلا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، فيما يحتل لوبوس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.



وتغلب موناركاس 2 / صفر على ضيفه بويبلا وقدم أداء جيدا للغاية خلال اللقاء الذي حسمه لصالحه في الشوط الثاني بهدفي اللاعبين سباستيان فيجاس وميجيل سانسوريس في الدقيقتين 57 و60 على الترتيب.



وبعد أن حصد نقاط المباراة الثلاث، تقدم موناركاس إلى المركز التاسع ولكنه لا يزال بعيدا عن المركز المؤهلة لأول الأدوار الإقصائية للدوري المكسيكي بسبب فارق الأهداف بينه وناديي كوريتارو وتيجريز، في الوقت الذي تراجع فيه بويبلا إلى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.