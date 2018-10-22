«تحيا مصر»: سددنا ديون 2896 غارما وغارمة حتى الآن

قال محمد مختار، مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر، إن مبادرة «سجون بلا غارمين»، تكلفت بسداد مبلغ 30 مليون جنيه، لحين خروج آخر غارم أو غارمة من السجن، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الصندوق ساهم في خروج حوالي 2896 حالة، موضحًا أن هناك ضوابط لتحديد مدى استحقاق السجناء للاستفادة بالمبادرة، وذلك من خلال لجنة شكلت في قطاع السجون بوزارة الداخلية، لدراسة حالات السجناء.



واستطرد أن مبادرة «سجون بلا غارمين»، تندرج تحت برنامج الدعم الاجتماعي لصندوق تحيا مصر، والمعني بتدبير كل سبل التكافل بين المصريين، مثل إطلاقه مبادرة «بالهنا والشفا»، والتي توفر الوجبات الغذائية للفئات الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر.



وأشار كذلك إلى مساهمة الصندوق ببرنامج «أطفال بلا مأوى»، موضحًا أن كل هذه الأنشطة تجسد دور الصندوق، للقضاء على بعض الظواهر التي تؤرق المجتمع المصري.