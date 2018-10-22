استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من حكومة سلطنة عمان للطلبة المصريين للعام الجامعي 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 31 أكتوبر الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي العمانية «https://www.mohe.gov.om»، حيث يبلغ عدد المنح الدراسية 8 موزعة على النحو التالي: (3 منح كاملة - 5 مقاعد دراسية)، مقدمة من وزارة التعليم العالي في السلطنة العمانية للطلبة المصريين للمرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018-2019 في التخصصات: (الهندسية، والإدارية ونظم المعلومات، واللغوية والأدبية)، على أن يتم تسجيل الطالب المرشح للمنحة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018-2019.

وأوضح التقرير أنه يشترط في المتقدمين استيفاء الحد الأدنى المطلوب للقبول بالمؤسسات التعليمية المرشحة، وهو معهد العلوم الشرعية 65%، والكلية التقنية العليا 75%، وكليات العلوم التطبيقية 75%، وكلية الدراسات المالية والمصرفية 70%، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة 80%، فضلا عن ضرورة استيفاء الحد الأدنى لمواد التخصص لكل برنامج للمتقدمين لكليات جامعة السلطان قابوس، كما يشترط في المرشحين لبرامج اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن يكون حاصلا في مادة اللغة العربية على 80% كحد أدنى، وألا يزيد سن المتقدم عن 25 عاما.

وأضاف التقرير أنه سيتم صرف 200 ريال عماني مع تذكرة سفر في السنة الواحدة ذهابا وعودة، بالإضافة إلى العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية، أما الطلبة المقيمين داخل السلطنة والحاصلين على منح دراسية يتمتعون بكافة المزايا ماعدا المخصص الشهري والتذكرة السنوية، ولا يجوز للطالب الحاصل على منحة دراسية تغيير المؤسسة التعليمية أو البرنامج الذي قبل فيه.

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.