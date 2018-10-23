الزمالك بصدد فسخ التعاقد مع «بريزنتيشن»

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بصدد فسخ تعاقد ناديه مع شركة "بريزنتيشن"، وجاء ذلك بعد يوم من تعاقد الأهلي مع الشركة "تابع التفاصيل"

وجاء ذلك في تصريحات لرئيس القلعة البيضاء مساء اليوم، عقب مران الفريق الأخير استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي غدًا الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس مصر.

وقال: "قرار الفسخ يأتي كاستجابة لحملات جماهير الزمالك على ما حدث مؤخرا، كذلك شركة بريزنتيشن عليها مستحقات بقيمة 77 مليون جنيه، لم تدفعها حتى الآن".

ويملك نادي الزمالك عقد رعاية مع شركة بريزنتيشن بقيمة 400 مليون جنية لمدة أربع سنوات، وتم توقيع الاتفاق خلال مايو الماضي.