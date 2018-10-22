الخارجية الألمانية تطلب السفير السعودي للحوار

طلبت الخارجية الألمانية السفير السعودي لإجراء محادثات في الوزارة على خلفية وفاة الصحفي السعودي المنتقد لحكومة المملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، اليوم الاثنين في برلين إنه من المخطط إجراء المحادثات قريبا، مضيفة أنه سيجرى خلال ذلك توضيح الموقف الألماني من الواقعة للسفير السعودي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذكرت أمس الأحد أنه لن يتم الموافقة على صادرات أسلحة للسعودية بعد الآن حتى يتم الكشف عن ملابسات وفاة خاشقجي.

وبحسب بيانات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، فإن الحكومة الألمانية لم تقرر بعد مسار التعامل مع صفقات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بشأنها.

وتسعى الحكومة الألمانية حاليا إلى إقناع الشركاء الأوروبيين بوقف تصدير الأسلحة للسعودية.

وبحسب البيانات الرسمية، صدرت شركات السلاح الألمانية هذا العام بضائع تسليح للسعودية بقيمة 416 مليون يورو.

يذكر أن خاشقجي لقي حتفه في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر الجاري. وأعلنت السعودية مؤخرا أنه توفى إثر شجار معه داخل القنصلية، بينما يرجح محققون أتراك قتله.