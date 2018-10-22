«أبو شقة» يكشف حقيقة وجود خلافات داخل حزب الوفد

نفى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعة بمجلس النواب، ما يتردد بشأن وجود خلافات داخل حزب الوفد، موضحًا أن هناك بعض وجهات النظر المختلفة التي لا ترتقي لتصبح مشكلات كما يزعم البعض.



وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن هناك من يحاول إظهار أن الحزب يعاني من مشكلات كبيرة على خلاف الحقيقة، مؤكدًا أن الحزب يحترم جميع أعضائه ويكفل لهم حرية الرأي والتعبير.



وأكد على احترام الحزب للرأي والرأي الآخر، وحرص الأعضاء على الالتزام بالتقاليد الحزبية، متابعًا: «حزب الوفد له ثوابت منذ نشأته ويلتزم بها جميع الأعضاء ولا يعني وجود خلاف في الرأي أن هناك مشكلات داخل الحزب، وجميع الأحزاب بها أراء مختلفة».



وأوضح أن هناك لائحة في حزب الوفد تفصل في العقوبات والمخالفات بين الأعضاء، في حال الخروج عن الالتزام الحزبي، مؤكدًا أن حزب الوفد ديمقراطي يقبل النقد ويحترم الرأي الآخر، وفصل الأعضاء وسيلة في يد السلطة العليا للحزب من أجل الحفاظ عليه.