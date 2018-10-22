محكمة ألمانية تقضي بالإبقاء على «جرس هتلر» في كنيسة إنجيلية

قضت محكمة ألمانية في مدينة نويشتات، اليوم الاثنين، برفض دعوى مقدمة من مواطن يهودي ضد قرار سلطات مدينة هيركسهايم آم بيرج الخاص، بالإبقاء على جرس كنيسة إنجيلية بهذه المدينة، يحتفي بالزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، ويُطلق عليه اسم "جرس هتلر".

تجدر الإشارة، إلى أن "جرس هتلر" الذي يحمل رمز الصليب المعقوف ومكتوب عليه "كل شيء من أجل الوطن - أدولف هتلر" معلق في برج الكنيسة البروتستانتية "ياكوبسكيرشه" منذ عام 1934.

وأثار هذا الجرس ضجة على مستوى ألمانيا العام الماضي، وتم التوقف عن استخدامه منذ مطلع سبتمبر الماضي.

غير أن مجلس المدينة، الواقعة غربي ألمانيا، قرر في فبراير الماضي عدم إزالة الجرس، حيث وافق عشرة أعضاء في المجلس مقابل رفض ثلاثة آخرين، على الاحتفاظ بالجرس كـ"حافز على التصالح وكنصب تذكاري ضد العنف والظلم".

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ما ذكره مجلس المدينة يمكن قبوله "كتعبير عن الرأي"، ولاسيما وأن تاريخ الجرس لابد أن يتم إيضاحه من خلال لوحة تذكارية.

كما رفضت المحكمة أيضًا، طلب مقدم الدعوى بحظر بيان عمدة المدينة، الذي قال فيه إن قرع الجرس "يخدم المصالحة مع ضحايا حقبة النازية"، ورأت المحكمة، أن الأمر يتعلق هنا بالتعبير عن الرأي، وليس بادعاء حقيقة.

ولا تعد قرارات المحكمة حتى الآن واجبة النفاذ.