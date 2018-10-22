البطولة العربية للطائرة تكشف عن التطورات الأخيرة للمسابقة

تكشف اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة رجال، عن التطورات الأخيرة لانطلاق المسابقة التي تستضيفها صالة 2 بستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات وهم البحرين و عمان والجزائر و العراق و الأردن و فلسطين بجانب مصر البلد المضيف.

ويعقد الاجتماع الفني للبطولة يوم الجمعة المقبل، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة والذي سيتم الاتفاق فيه على كل ما يخص نظام البطولة.

وتقام في اليوم الأول 3 مباريات وهي البحرين وعمان في تمام الثالثة عصرًا ، والجزائر مع العراق في تمام الخامسة والنصف مساء، ومصر مع الأردن في تمام الثامنة مساء، على أن يقام حفل الافتتاح في تمام السابعة والنصف مساء.

وفيما يلي جدول البطولة كاملا :