أحمد سمير عن «أحلام شمس»: رواية تفتح أمام القارئ عوالم مبهمة

قال الكاتب الصحفي والروائي، أحمد سمير، إن رواية «أحلام شمس» من الروايات التي يتحمس الشخص ليرشحها إلى أصدقائه وهو يعلم أنه يهديهم الكثير من المتعة، لافتًا إلى أن أسلوب الكاتب هو من أكثر الأشياء التي ميزت الرواية، وبأن هذا الأسلوب سيعلق في ذهن القارئ، ويجعله يتعرف على العمل القادم للكاتب بسهولة.



وأضاف «سمير» خلال حفل توقيع رواية «أحلام شمس»، الصادرة عن دار الشروق، في مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك مساء الأحد، «أسلوب يحيى الجمال وطريقته في الكتابة مختلفة، وقرأت الرواية على مرتين، وهذا أمر من النادر حدوثه، فأنا أتوقف كثيرًا للتفكر ثم استكمال القراءة، وهو ما حدث أيضًا مع (أحلام شمس)، لكنه بشكل بسيط، وهذا يعود لسلاستها وكونها كانت رحلة ممتعة مع الرواية».



وعدد أحمد سمير، نقاط القوة في الرواية قائلًا: أنها تفتح أمام القارئ عوالم مبهمة، وكذلك تناولها للجانب السياسي، رغم أنها تبدو رواية لا تنتمي إلى عالم السياسة، لكنها قدمت تشريح لطبقة سياسية كبيرة، فضلًا عن صوت الرواية الهادئ، بعيدًا عن «الزعيق» والأصوات العالية التي تسبب نفور القارئ من العمل، وكذلك الحوار وبأنه كتب بسلاسة وبعامية تجعل القارئ قريب من أبطال العمل الروائي.