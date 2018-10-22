«الكرملين»: «بوتين» يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي غدا

أكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون غدا الثلاثاء.

وقال «بيسكوف»، في تصريحات نقلتها قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية: أن اللقاء سيكون مهما، حيث ينبغي الاستماع إلى توضيحات بشأن العديد من المواضيع.

يذكر، أن أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بحث في وقت سابق مع المستشار الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ، وسوريا وإيران وكوريا الشمالية ومحاربة الإرهاب.