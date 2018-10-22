رومينيجه: نريد أن نظهر للفريق والمدرب استعدادنا لحمايتهما

قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ، اليوم الاثنين إن المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة أولي هوينيس رئيس النادي ، يوم الجمعة الماضي وهاجم خلاله وسائل الإعلام ، جاء بهدف حماية الفريق.



وقال رومينيجه قبيل توجه بايرن ميونخ إلى اليونان لمواجهة مضيفه آيك أثينا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ، إنه لم يشعر بالمفاجأة إزاء الاهتمام الهائل بالمؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن موجة انتقادات واسعة للنادي من جانب وسائل الإعلام الألمانية.



وقال رومينيجه "الهدف من الأمر كله كان يتمثل في أن نظهر للفريق والمدير الفني أننا مستعدون لحمايتهما. لقد كانت إشارة مهمة للاعبين."



وشن رومينيجه وهوينيس وكذلك حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ، هجوما حادا ضد وسائل الإعلام إثر ما نشر عن الفريق ومديره الفني نيكو كوفاتش ، بعد أن أخفق بايرن في تحقيق الفوز خلال أربع مباريات متتالية.



وقال رومينيجه بشأن ردود الفعل على المؤتمر الصحفي "كان متوقعا أن يأتي رد فعل بهذا الحجم. فقد انتقدنا الإعلام. وكان من الطبيعي أن نتوقع انتقادات أخرى من وسائل الإعلام."



واستعاد باير ميونخ مذاق الانتصارات من جديد بالفوز على فولفسبورج 3 / 1 أمس الأول السبت في البوندسليجا ، ويتطلع إلى مواصلة الصحوة بتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام آيك أثينا.