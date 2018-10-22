عمرو أديب عن فيديو الهضبة ودينا الشربيني: «الحب الرومانسي لسه موجود؟»

علق الإعلامي عمرو أديب، على مقطع الفيديو المتداول على صفحات السوشيال ميديا عن حديث المطرب عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، خلال إحدى حفلاته الغنائية، متسائلًا: «هل الحب الرومانسي ما زال موجودًا؟».



وأضاف، خلال تقديمه برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الأحد، أن هناك فرقًا بين الحب العادي المعتاد والمتداول بين العوام، والذي يتشكل اهتمام طرفي العلاقة ببعضهم البعض، والحب الرومانسي الذي يتخلله الرقة والسهر ليلًا اشتياقًا للحبيب.



وتابع: «هل هناك أناس ما زالوا يقضون ليلهم يفكرون في شخص معين يشتاقون رؤياه؟ هل ما زال هناك امرأة يمكن أن تحب شريكها بشكل رومانسي؟ دعونا نواجه الحقيقة، هل هذا النوع من الحب موجود، أم أنه ليس هناك سوى العلاقات المتعجلة الخالية من الرومانسية».



وعن طريقة تقديم الهضبة لدينا الشربيني في الفيديو، قال: «ربما لأن الهضبة فنانًا تكون مشاعره جياشة بشكل أكبر من الأشخاص العادية».



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يجمع المطرب عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني وهو يغني لها برج الحوت ويقبلها على رأسها، خلال إحدى حفلاته الغنائية.



