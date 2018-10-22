تكثيف الفرق المتحركة للكشف على فيروس «سي» بمطروح

أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على استمرار الفرق المتحركة التي تجوب كل أطراف المحافظة من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين وإجراء فحص فيروس «سي» والأمراض غير السارية بالتجمعات السكانية والأماكن المزدحمة والأماكن البعيدة والنائية، بالإضافة إلى 3 وحدات جديدة بعلم الروم، وبمقر ذوي الاحتياجات الخاصة بالكيلو 7 والنادي الاجتماعي.

وناشد المحافظ، مواطني مطروح، بالكشف على فيروس «سي» حفاظا على الصحة العامة وللمساعدة في القضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية منه.

وأشار الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى استمرار توافد المواطنين وأهالي مطروح على مراكز تحليل فيروس «سي» والأمراض غير السارية على مستوى المحافظة طبقا للتوقيتات المحددة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سي» واستمرارا للخطة المنفذة بمطروح بعمل مسح شامل على مستوى المحافظة.