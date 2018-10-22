لجأ طالب أزهري إلى حيلة للهروب من المنزل، بارتدائه نقابا وجلبابا حريميا حتى يتمكن من الخروج والهرب من منزله؛ بسبب سوء معاملة والده له لضعف مستواه الدراسي؛ مما أثر على حالته النفسية بمدينة إيتاي البارود.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا بورود بلاغا من الأهالي بضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس خاصة بالسيدات «نقاب» بمنطقة مجمع المواقف بغرب إيتاي البارود. وبالانتقال والفحص تبين قيام «علاء.م» 38 عاما، عامل، وبعض الأهالي، بضبط «محمد.ع» 16 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، حال ارتدائه نقابا وجلبابا حريميا أثناء توجهه لاستقلال إحدى السيارات بمجمع المواقف دائرة إيتاي البارود.

وبسؤال المذكور، قرر بارتدائه الملابس المشار إليها حتى يتمكن من الخروج والهرب من منزله؛ بسبب سوء معاملة والده له لضعف مستواه الدراسي؛ مما أثر على حالته النفسية. تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.