وزير الآثار يكشف عن الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير

نعمل على إعادة تطوير المتحف المصري في التحرير

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن هناك دعم من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء للاهتمام بملف الآثار وتطوير المتحف الكبير، موضحًا أنه سيتم افتتاح المتحف الكبير في عام 2020 بدلًا من عام 2022.

وأضاف وزير الآثار في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لن يتم افتتاح المتحف الكبير بشكل جزئي تهميدًا لافتتاحة بشكل نهائي، متابعًا: «اتلقى اتصالًا تليفونيًا من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء أسبوعيًا لمتابعة سير الإنشاءات في المتحف الكبير».

وأكد أهمية وجود المتحف المصري في التحرير، خاصة مع توقيع بروتوكول مع الاتحاد الأوربي لترميمه وإحيائه، متابعًا: «متحف التحرير أثري لا يمكن أن يتقرب منه أحد، ونحن أمام تحدي كبير في تطويره بالإضافة إلى المتحف الكبير».

وأوضح أنه بصدد تغيير خريطة السائح في مصر لقضاء أطول فترة في القاهرة من خلال زيارة عددًا من المتاحف مثل الفن الإسلامي والقبطي والمتحف الكبير والمتحف اليهودي والمصري، موضحًا أنه سيتم عرض قطع أثرية جديدة في متحف التحرير من كنوز منطقة صان الحجر بدلًا من توت عنخ آمون الذي انتقل إلى المتحف الكبير.