تزايدت الأجواء المشحونة داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال للفريق الملكي في الآونة الأخيرة، حتى وصل الأمر لوجود مشادات ساخنة داخل مران الفريق.

وشهدت الحصة التدريبية الصباحية التي أجراها الفريق اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة فيكتوريا قيام سيرخيو راموس، قائد الفريق بالتعدي على اللاعب الشاب، ريجيليون.

والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للحصة التدريبية تدخل قوي من ريجيليون على سيرخيو راموس خلال تناقل اللاعبين للكرات بالإيدي، ليصطدم الظهير الشاب بوجه قائد الفريق، والذي كانت ردة فعله عنيفة للغاية، حيث قام بضرب الكرة في قدمه مرتين.

وتدارك سيرخيو راموس الأمر بعدما علم بنقل اللقطة على وسائل الإعلام الإسبانية، حيث كتب تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"على الرغم من أنها قد لا تبدو كذلك، إلا أن هناك شائعات كثيرة جدًا، هذا ليس ليست عذراً، لم يكن من المقبول أن تكون ردة فعلي على هذا النحو، نحن دائما نفعل ذلك ، صحيح ريجولين؟ بالنهاية نحن بالفريق الفائز ومستعدين للقاء الغد".

ورد ريجولين على تغريدة سيرخيو راموس ناهيًا الأزمة، حيث قال :"أنا دائماً مع فريقي ومع قائدي، ذاهبون للفوز غداً".

يُذكر أن نادي ريال مدريد سيستضيف في التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.