مورينيو يتمنى البقاء مع مانشستر إلى ما بعد 2020

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين أنه قد يبقى مع الفريق إلى ما بعد نهاية عقده.

وقبل أقل من شهر كان مورينيو /55 عاما/ مرشحا بقوة للإقالة من تدريب مانشستر لكن تحسن نتائج الفريق رفع بعض الضغوط عن كاهله.

وأثيرت تكهنات حول إمكانية عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد الإسباني ، ولكن المدرب البرتغالي أكد إمكانية استمراره في اولد ترافورد إلى ما بعد نهاية عقده في 2020.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي للمواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "أشعر بالسعادة هنا".

وأضاف "أفكر في الوقت الحالي الذي أقضيه مع مانشستر يونايتد".

وختم بالقول "سعيد ببقائي حتى نهاية عقدي، وأود البقاء إلى ما بعد نهاية عقدي".