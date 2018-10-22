رئيس وزراء إيطاليا: أتحدث مع قادة أوروبا تجنبا لسوء الفهم بخصوص الموازنة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبّي كونتي، إنه يتحدث مع جميع قادة أوروبا، تجنباً لسوء الفهم، حول مسألة عجز الموازنة.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، في حديث مع الصحفيين في مقر الصحافة الأجنبية في روما وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الاثنين، "طلبت لقاء مع رئيس وزراء هولندا مارك روتي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتحدثت على الهاتف مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لكن سأعود لمقابلته كما سأتحدث مع جميع الشركاء في الاتحاد الأوروبي".

أوضح كونتي، أنه "شعرت بضرورة الحديث دون أن يُطلب مني، لشرح تفاصيل الأوضاع الاقتصادية".

يذكر، أن خلافًا دائرًا في الأروقة الأوروبية حول مسألة عجز الموازنة في إيطاليا.