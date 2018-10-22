رئيس بلطيم يتابع أعمال التجميل بالكورنيش

تفقد طلعت عبدالقادر رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأعمال التكميلية لكورنيش مدينة بلطيم بالمراحل المتعددة للإنشاءات التجميلية، وذلك برفقة المهندس وائل سعيد مدير مشروعات البرلس بشركة المقاولون العرب، والمهندس عيد جلال مدير مشروع تكريك وتطهير بحيرة البرلس.

قال رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن كورنيش مدينة بلطيم أصبح صرحا تنمويا سياحيا حظى بكثير من المقومات الجمالية والطبيعية من خلال تنمية وتجميل الواجهة الجنوبية للمدينة، كما لا يمكن تحقيق تنمية شاملة وكاملة في المجتمع نفسه من خلال جهود الدولة وحدها، وإنما تمتد هذه المسؤولية لتشمل كافة أفراد المجتمع والآخرين.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، في بيان صحفي اليوم، استمرارية العمل التنموي والجمالي، والذج بالكثير من المقومات الأساسية لرفع المستوى الخدمي والترفيهي بكورنيش مدينة بلطيم، وذلك بالجوانب الإيجابية كافة، والتي ترفع من مستوى الخدمات وتحسين المرافق والعمل على إيجاد وترسيخ الأهداف التنموية بشتى القطاعات، وتمكين المستوى الترفيهي من العمل بشكل صحيح وتذليل المعوقات أمام المواطنين والمترددين للكورنيش ذاته.