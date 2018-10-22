حقوقيون يطالبون ترامب بعدم تقليل الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتحولين جنسيا

دعا مدافعون عن حقوق الإنسان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، إلى عدم المضي قدما في تقليل الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتحوّلين جنسيا، وذلك في أعقاب مسودة اقتراح نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال تشاد جريفين، رئيس حملة حقوق الإنسان "إتش.آر.سي"، إن: "إدارة ترامب-بنس تعتزم - من خلال وضع سابقة مدمرة – محو أفراد مجتمع الـ(إل. جي. بي. تي. كيو.) من (التمتع) بحماية الحقوق المدنية الاتحادية، والتخلص من تطبيق قوانين عدم التمييز".

ويُذكر أن مصطلح "إل.جي.بي.تي.كيو" هو عبارة عن الأحرف الأولى لكلمات "المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا والمتشككين"، باللغة الإنجليزية.

ويأتي البيان بعد أن ذكرت الصحيفة الأمريكية يوم أمس الأحد أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، تقود جهودا لتحديد الجنس، بوصفه حالة بيولوجية غير قابلة للتغيير، يتم تحديدها بناء على العضو التناسلي للشخص عند الولادة.

ووفقا لمذكرة اطلعت صحيفة "تايمز" عليها، فإن الوزارة تعتزم وضع تعريف قانوني لجنس الشخص بموجب الفقرة التاسعة من قانون الحقوق المدنية الاتحادي، التي تحظر التمييز بين الجنسين في البرامج التعليمية التي تحصل على مساعدة مالية من الحكومة.