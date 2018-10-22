علق الإعلامي محمود سعد، على الذكرى الـ 52 لرحيل الفنان محمد فوزي، قائلًا إنه لم يغن لمصر فقط، وإنما قد وهب نفسه طيلة حياته لخدمة الفن في الوطن العربي بأجمعه.



وأضاف «سعد»، خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن الفنان محمد فوزي، سيظل حاضرًا في الأذهان بصورة دائمة، نظرًا لرشاقته الفنية، وقدرته على التطور والتجديد، إلى جانب قدرته على رفض الهيمنة على فنه.



وتابع: «أهم حاجة في فوزي، قدرته على إنه يقول لأ، أنا عارف إن لأ بتبقى صعبة، وليها تكلفة وأذية وألم وجدران متعرفش تخرج منها، لكن لما تقولها، كل دول ميخوفوش، لأن إحنا برضة لينا يوم، وكل ده هيخلص، وهيفضل اللي أنت عملته»، موضحًا أن «فوزي» كان يحلم بفن جميل، ولم يكن أحد يستطيع أن يفرض عليه أمرًا ليس مقتنعًا به.



