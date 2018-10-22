صهر ترامب يقلل من دور الحكومة السعودية في مقتل «خاشقجي»

قال جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، إن البيت الأبيض لا يزال يجمع الحقائق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويريد الحفاظ على التحالف الأمريكي مع المملكة العربية السعودية، مقللاً من دور حكومة المملكة في الوفاة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأنه خلال إحدى الفعاليات لشبكة "سي.ان.ان" الأخبارية، في نيويورك، اليوم الاثنين، رد كوشنر على سؤال عما اذا كانت الحكومة السعودية خادعة بشأن مقتل خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول، قائلا "أرى أشياء خادعة كل يوم.. أراها في الشرق الأوسط، وأراها في واشنطن".

وأضاف: "عيوننا مفتوحة على مصراعيها".

واعترف السعوديون في وقت متأخر، يوم الجمعة الماضي، بأن الكاتب المعارض توفى خلال شجار واشتباك بالأيدي داخل القنصلية، التي ذهب إليها للحصول على وثيقة تتعلق بزواجه المرتقب.

وقال كوشنر، إنه نصح الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون "شفافًا" بشأن الحادث، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعيد تقييم ولي العهد كحليف، قال كوشنر "بمجرد حصولنا على جميع الحقائق، سنقوم بإجراء تقييم".

وتابع: "في الوقت الحالي كإدارة، نحن نركز على مرحلة تقصي الحقائق، ومن الواضح أننا نحصل على أكبر عدد ممكن من الحقائق من أماكن مختلفة.. يجب أن نكون قادرين على العمل مع حلفائنا، واعتقد أن المملكة العربية السعودية حليف قوي للغاية".