وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في دمنهور

بدأ مساء اليوم الاثنين، حفل وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية على الطريق الزراعي بمدخل مدينة دمنهور بالبحيرة على مساحة 96 فدانا.

وتساهم المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور في رواج التجارة الداخلية والبنية الاقتصادية لمحافظة البحيرة وزيادة النشاط التجاري لجميع مراكز المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم وضع خطة زمنية لعودة الانتعاش الاقتصادى بالمحافظة وذلك من خلال المشروعات القومية حيث تم إنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 96 فدانا بمركز دمنهور ستعود بمنافع كبيرة لأبناء المحافظة التي تمتلك العديد من الامتيازات غير متوفرة بمحافظة أخرى.

وأوضح محافظ البحيرة أن المنطقة اللوجستية ستشمل مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وأنشطة خدمية التى تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وانشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية، بالإضافة للعديد من الخدمات الأساسية التى يوفرها جهاز تنمية التجارة وساحات انتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات السيارات.

ووصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى محافظة البحيرة لوضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بدمنهور بهدف إنشاء أسواق تجارية وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.