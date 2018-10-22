ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية والمحظور تداولها بالشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مدير الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام الصيدلة، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات ومراكز بيع الدواء بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المديرية، اليوم الاثنين، أن الحملة أسفرت عن غلق صيدلية بقرية "القضاة" بكفر صقر، وذلك بعدما تبين إدارتها بالمخالفة للقانون، بعدما تم ضبط 315 عبوة دوائية منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط أدوية جدول أول مُخدرات، وأخرى خاصة بالمستشفيات الحكومية ومحظور بيعها، فيما حاول العاملين بالصيدلية بمنع المفتشين من أداء عملهم، ما استدعى الاستعانة بقوة شرطية لتأمين المفتشين لاستكمال باقي إجراءات التحريز، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 17265 و17266 و17267 و17268 و17269 و17270 و17271 جُنح كفر صقر لسنة 2018.

كما تم ضبط 35 عبوة من الأقماع والقطرات للكبار والأطفال، محفوظة في درجة حرارة ‏خارج الثلاجة "قابلة للتلف"، و450 عبوة دون فواتير، بالإضافة إلى 26 قرصا لغرض ‏الإجهاض‎ ‎‏خاص بالمستشفيات فقط، و10 أمبولات "نالوفين" جدول أول مُخدرات، دون فواتير، ‎و300 قرص أدوية جدول ثانٍ مؤثرعلى الحالة النفسية، دون ‏فواتير، ‎و650 قرصا وكبسول أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، و350 قرص ‏أدوية وزجاجة منتهية الصلاحية معدة للبيع.

في سياق متصل، شنت المديرية حملات أخرى على الصيدليات بمراكز ومدن الزقازيق ومنيا القمح ومشتول السوق وبلبيس، أسفرت عن ضبط 3148 عبوة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وجدول أول مُخدرات، وكذا أدوية خاصة بالمستشفيات ومحظور بيعها وعينات طبية مجانية وجدول ثانٍ مؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعةٍ على حدى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.