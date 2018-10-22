الهند تشدد الإجراءات الأمنية في جامو وكشمير بعد دعوات لتنظيم إضراب

نشرت السلطات الهندية عددا من أفراد الجيش والشرطة في أجزاء واسعة من الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير والأجزاء الشمالية الشرقية، للسيطرة على الوضع الأمني هناك، وذلك بعدما دعا الانفصاليون إلى تنظيم إضراب عام، احتجاجا على مقتل مدنيين ومتمردين خلال مواجهات مع القوات الحكومية.

وذكرت صحيفة "ذا تايم أوف إنديا" الهندية أن القوات الحكومية قامت بدوريات في شوارع مدينة سريناجار، وفرضت طوقا أمنيا في أحياء وسط المدينة.

يُذكر أن حوالي 9 أشخاص لقوا مصرعهم أمس الأحد، وأُصيب ما لا يقل عن 50 آخرين في اشتباكات اندلعت مع القوات الهندية في منطقة "كولجام" بإقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

يُذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".