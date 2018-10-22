ماكرون وترامب يبحثان قضية خاشقجي في اتصال هاتفي

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب بحثا هاتفيا قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأوضح بيان للقصر أن الزعيمين أكدا على "قلقهما المشترك إزاء الظروف التي قادت للوفاة المأساوية للصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وذلك في اتصال هاتفي قبل زيارة ترامب المقررة لفرنسا في نوفمبر المقبل في الذكرى المئوية للهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

وأفاد الإليزيه بأن ماكرون شدد على أهمية "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" لأمن أوروبا، وذلك بعد يومين من إعلان ترامب اعتزامه الانسحاب من المعاهدة.