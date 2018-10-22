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أبو شقة ينفي تصريح «المواطن يستطيع العيش بـ5 جنيهات»: لا يصدر من عاقل

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
دينا النجار 
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 2:43 ص | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 2:43 ص
نفى المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما تردد من أنباء عن قوله إن المواطن يستطيع الحياة بـ5 جنيهات فقط يوميًا، معقبًا: «هذا التصريح لا يصدر من شخص عاقل ولا يصدقه مجنون».

وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أنه تم تداول التصريح على أحد المواقع المصرية، وقبلت الاعتذار بسبب سوء فهم الصحفي الذي كتب الخبر، موضحًا أن التصريحات أخذت من اجتماع حزب الوفد في إطار الحراك السياسي للحزب، بحضور 32 مراسلًا أجنبًيا.

وأكد أن الحديث مسجل بالصوت والصورة، ولم تصدر هذه التصريحات مني أو من أحد من الأعضاء، موضحًا أنه تناول في حديثه أثناء الاجتماع تاريخ وفكر حزب الوفد الذي مر 100 عام على تأسيسه، ودوره في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة والعمال.

وتداولت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تصريحات خاطئة منسوبة للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد قال خلاله إن المواطن المصري يستطيع أن يعيش بـ5 جنيهات فقط يوميًا.


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