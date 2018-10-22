ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أحد الأشخاص بكفر الشيخ؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمعاملات بلغت 2 مليون جنيه مصري.

في ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون خاصةً في مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بوسط الدلتا) قيام «محمد.ع» صاحب مركز تقديم خدمات الإنترنت كائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، واستبدال الريال السعودي من البنوك المصرية، واستبدال الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري نظير عمولة يتقاضاها، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري، و– 650 ألف ريال سعودي، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.