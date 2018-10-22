قرعة البطولة العربية لكرة السلة تضع الأهلي في المجموعة الثانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة (سيدات)، والتي ستقام فى الإسكندرية، بمشاركة 8 أندية عربية، خلال الفترة من 23 إلى 31 من الشهر الجاري عن تواجد الأهلي ضمن المجموعة الثانية.

وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من "منتمن اللبناني - الفحيس الأردني - النصر الإماراتي".

وضمت المجموعة الأولى كل من: الأوليمبي المصري - المجمع البترولى الجزائري - الأمل التونسي - الجمعية الرياضية المغربية.

وأقيم المؤتمر الفني للبطولة العربية، مساء اليوم الاثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وذلك من أجل للكشف عن جدول المباريات والفرق المشاركة في البطولة.