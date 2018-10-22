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قرعة البطولة العربية لكرة السلة تضع الأهلي في المجموعة الثانية

أحمد عبدالله
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 8:59 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 8:59 م

أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة (سيدات)، والتي ستقام فى الإسكندرية، بمشاركة 8 أندية عربية، خلال الفترة من 23 إلى 31 من الشهر الجاري عن تواجد الأهلي ضمن المجموعة الثانية.

وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من "منتمن اللبناني - الفحيس الأردني - النصر الإماراتي".

وضمت المجموعة الأولى كل من: الأوليمبي المصري - المجمع البترولى الجزائري - الأمل التونسي - الجمعية الرياضية المغربية.

وأقيم المؤتمر الفني للبطولة العربية، مساء اليوم الاثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية،  وذلك من أجل للكشف عن جدول المباريات والفرق المشاركة في البطولة.

 

 


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