قرعة البطولة العربية لكرة السلة تضع الأهلي في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة (سيدات)، والتي ستقام فى الإسكندرية، بمشاركة 8 أندية عربية، خلال الفترة من 23 إلى 31 من الشهر الجاري عن تواجد الأهلي ضمن المجموعة الثانية.
وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من "منتمن اللبناني - الفحيس الأردني - النصر الإماراتي".
وضمت المجموعة الأولى كل من: الأوليمبي المصري - المجمع البترولى الجزائري - الأمل التونسي - الجمعية الرياضية المغربية.
وأقيم المؤتمر الفني للبطولة العربية، مساء اليوم الاثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وذلك من أجل للكشف عن جدول المباريات والفرق المشاركة في البطولة.