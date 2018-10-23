القنصل العام في سيدني يشارك باحتفال الجالية المصرية بأعياد السادس من أكتوبر

شارك القنصل العام المصري في سيدني، ياسر عابدن في الاحتفالية التي أقامها المجلس الاستشاري الأسترالي المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور بعض الضباط الذين شاركوا في الحرب، ورموز الجالية، والعديد من أبناء الجيلين الثاني والثالث.

وأشار الدكتور رفعت عبيد، رئيس المجلس الاستشاري، إلى أهمية الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لتذكر التضحيات التي قام بها الجيش المصري، وأسفرت عن استرداد الأرض والكرامة. كما وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.

من جانبه، استهل القنصل العام كلمته بتوجيه الشكر لجمعية المجلس الاستشاري على عقد هذه الاحتفالية، موجهًا التحية للمتحدثين الذين شاركوا في الحرب.

وأشار، إلى أن حرب أكتوبر حولت الهزيمة إلى نصر، وأن المفاوض المصري استكمل على مائدة المفاوضات ما حققه الجيش في الحرب.

وأوضح «عابد»، أن مصر تخوض حاليًا حربًا في سيناء لتطهيرها من الإرهابيين، فضلاً عن القيام بمشروعات تنموية كبيرة في كافة المجالات.