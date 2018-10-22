وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة الإسراع «باستعادة دولة القانون في ليبيا»

أكد وزير الخارجية الفرنسي، ضرورة الإسراع باستعادة دولة القانون في ليبيا من أجل استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

والتقى الوزير الفرنسي جان إيف لورديان، اليوم الاثنين، الرئيس الباجي قايد السبسي بالقصر الرئاسي بقرطاج.

وقال الوزير الفرنسي إثر اللقاء، "تحدثنا حول المسائل الأمنية وضرورة استئناف تعاوننا في محاربة الارهاب، كما تحدثنا بشأن استئناف جهودنا المشتركة لإيجاد تسوية للأزمة في ليبيا مع دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة".

وكان الوزير الفرنسي، قد وصل إلى تونس أمس الأحد، في زيارة تستغرق يومين.

وتابع: "نعمل أيضًا حتى تتم ترجمة جهودنا المشتركة من أجل الإسراع بإعادة دولة القانون في ليبيا، لأن هذا يمثل عاملاً مهمًا من أجل أمن تونس".

وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن زيارته تأتي لتفعيل تعهدات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارته إلى تونس بداية العام الحالي.