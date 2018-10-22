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بدأت وزيرة الدفاع الألمانية أوزرولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، محادثات حول السياسة الأمنية في العاصمة الصينية بكين.

والتقت الوزيرة في زيارتها الأولى للصين اليوم نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، الجنرال شو كيليانج.

وعلى خلفية عضوية ألمانيا في مجلس الأمن اعتبارا من يناير المقبل، تعتزم فون دير لاين تعزيز التعاون مع الصين، العضو الدائم في المجلس.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة نظيرها الصيني، الجنرال وى فنج خه، كما تلقي الوزيرة خطابا بجامعة الدفاع الوطني، وتتفقد مركز التدريب الصيني لمهام الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الصين ثاني محطة بعد منغوليا في الجولة التي تقوم بها الوزيرة في آسيا وأستراليا بغرض تعزيز التعاون العسكري، وبحث قضايا أمنية مثل الهجمات السبرانية وتهديدات مختلفة ومكافحة الإرهاب الدولي.