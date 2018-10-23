انطلاق «دافوس الصحراء» في الرياض بـ150 متحدثا و140 مؤسسة دولية

ينطلق في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، منتدى "مستقبل الاستثمار 2018 - دافوس الصحراء" بمشاركة 150 متحدثًا و140 مؤسسة دولية لمدة ثلاثة أيام رغم إعلان عدد من المسؤولين عدم حضور المنتدى.

وقال بيان سعودي رسمي مساء اليوم الاثنين "إن فعاليات المبادرة تعقد تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة).

يذكر أن ولي العهد السعودي سيقوم صباح غدا الثلاثاء، بافتتاح المؤتمر في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة الرياض.

وأكد قادة ومستثمرون ومبتكرون عالميون وأكثر من 150 متحدّثًا (يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة والعديد من الشركات) المشاركة.

يذكر أن 12 بنكًا عالميًا أعلنوا المشاركة في منتدى "مستقبل الاستثمار - دافوس الصحراء"، كما أكدت أيضا نحو 17 مؤسسة عالمية المشاركة أيضًا في فعاليات المبادرة، التي تقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويشارك في فعاليات المبادرة زعماء ورؤساء دول ووزراء وحكومات وسياسيون ومديرون تنفيذيون من جميع أنحاء العالم، لا سيما من أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا.