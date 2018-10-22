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حبس عاطل 4 أيام للاتجار في المخدرات بالجيزة

مصطفى بكر:
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 1:04 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 1:04 م

أمرت النيابة العامة شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وكشفت التحقيقات -التي أجرتها النيابة- عن أن المتهم يعمل في مجال تجارة المخدرات، وتم ضبطه وبحوزته 210 جرامات «إستروكس».

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار «أحمد.ع» 25 عاما، عاطل، في المواد المخدرة. وبإجراء التحريات وجمع المعلوات تبين صحة ما ورد، وأكدت اتجار المتهم بمخدر الإستروكس وترويجه على عملاءه بإمبابة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 210 جرامات من مخدر الإستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.


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