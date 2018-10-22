«البيئة» تستجيب لشكوى رجل أعمال إماراتي وترفع المخلفات من بعض شوارع القاهرة

استجابت وزارة البيئة، لشكوى رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بعد نشر فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار القمامة في أحد شوارع القاهرة والجيزة.

وعلى الفور، قامت وزارة البيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فرع النزهة، وتم رفع كافة المخلفات التي عرضها رجل الأعمال خلف الحبتور، في الفيديو المصورله.

وكان «الحبتور»، ناشد في الفيديو المصور له، المسؤولين عن نظافة الشوراع، قائلًا «مصر عزيزة وغالية على قلبي، لذا يحزنني أجد شوارع القاهرة العريقة مليئة بالنفايات، فى حين يجب أن تكون هذه المدينة العظيمة والوجهة السياحية مثالا للنظافة والترتيب.. أرجو من المسئولين اتخاذ إجراءات لتحفيز المواطنين على النظافة والحفاظ على مدينتهم الجميلة».