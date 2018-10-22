فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر الفضائيات المصرية، أمس الأحد.



وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات، والتي كان أبرزها موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد حالة الطوارئ، وواقعة السائح البريطاني، واختفاء الناشط السياسي مصطفى النجار.



متحدث «الوزراء» يكشف سبب تمديد حالة الطوارئ



قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدستور المصري ينص في المادة 154 على تنظيم إعلان حالة الطوارئ، بحيث يتم إعلانها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بكامل هيئته، مستطردًا: «ثم عقب ذلك يحال الأمر إلى مجلس النواب خلال 7 أيام، ليقوم بإقرارها».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن كل دساتير العالم تنص على حالات استثنائية تعلن فيها حالة الطوارئ، إذا ما رأت السلطة التنفيذية أن هناك ما يستدعي إعلانها، فيما يخصص تهديد الأمن العام.



وعقب أن حالة الطوارئ تساعد الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، خاصة بعد أن تغول في السنوات الماضية بشكل لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى تمكن القوات المسلحة والشرطة المدنية مع تكاتف الشعب، من محاصرة الإرهابيين.







ومن جانبه، شدد أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية تمديد حالة الطوارئ.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن رئيس مجلس الوزراء، قد أكد للبرلمان على التزام الحكومة، بألا يتم استخدام التدابير الاستثائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي المصري.



وأوضح أن مجلس النواب كان متفهمًا لهذا القرار، فهو أقل ما يجب أن يتم تقديمه لرجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يقدمون كل يوم تضحيات كبيرة، في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري، واقتلاع جذور الإرهاب من كافة ربوع الوطن.







«الاستعلامات» تكشف حقيقة عودة جثة سائح بريطاني لبلاده دون قلب وكلى



علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على قصة السائح البريطاني الذي تُوفي داخل مصر، قائلًا إن الهيئة علمت بشأنها مساء الخميس الماضي، حينما تواصل أحد الصحفيين البريطانيين مع مكتب الهيئة في لندن للرد عليها.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، أنه فور علم الهيئة بالواقعة تواصلت مع وزارتي الخارجية والسياحة ومحافظ البحر الأحمر، وتم إحضار محضر أولي بما حدث، لإرساله إلى الجهات المختصة ومكتب الهيئة في لندن.



وتابع أن الهيئة تواصلت مع أساتذة الطب الشرعي، لبيان مدى صحة انتزاع الأعضاء من الجسم خلال التشريح، وجاءت الإجابة بأنه لا يمكن اكتشاف سبب الوفاة إلا بتشريح الجثمان الذي لا يتم سوى من خلال هذه الطريقة، موضحًا أن التشريح حق أصيل للنيابة العامة تلجأ إليه لمعرفة سبب الوفاة.



وأوضح أن الأجزاء المستهدف فحصها تذهب إلى معامل متخصصة لتحليلها، وهذه العملية تستغرق بعض الوقت، متابعًا أنه بعد الانتهاء من الفحص تُعاد الأعضاء إلى النيابة العامة لإعادتها إلى ذوي المتوفي إذا رغبوا في ذلك.



وأكد أن النيابة العامة ستتسلم الأعضاء المنزوعة لتحليلها اليوم الاثنين من الطب الشرعي، مضيفًا أنه من حق أسرة المتوفي أو من يفوضوه في سفارتهم أن يتسلمها.





«الداخلية» تنفي وجود مصطفى النجار في أحد السجون المصرية



نفى اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ما تردد بشأن وجود البرلماني السابق مصطفى النجار بأي سجن من السجون المصرية، قائلًا: «يروح يسلم نفسه في النيابة، لازم يدخل السجن بأمر حبس».



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك 4 أفراد فقط سلموا أنفسهم لإدارة السجون في قضية سب القضاء المصري، وهم منتصر الزيات، وحمدي الفخراني، ومحمد منيب، وعبد الحليم قنديل، متابعًا: «لو مصطفى النجار لو عندي هقول لأنه هيبقى موجود بالشكل القانوني».







متحدث «النواب» يوضح التعديلات الجديدة بقانون مزاولة الطب



علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، على مناقشة البرلمان اليوم التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الطب، قائلًا إن التعديلات هامة للغاية وتسعى لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



وأضاف متحدث «النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن التعديلات اقترحت تعديل مدة الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلًا من 6 أعوام، وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، بالإضافة إلى زيادة مدة التدريب الإلزامي لمزاولة الطب لتصبح عامين بدلًا من عام واحد، معقبًا: «لن يزاول مهنة الطب بعد ذلك إلا من تنطبق عليه الشروط التي أضيفت إلى القانون اليوم، فحياة الناس لا يجب أن تكون حقل تجارب».



وأشار إلى ارتكاز جودة الخدمة الصحية على الطبيب، لذلك كان لابد من إجراء بعض التعديلات بالقانون رقم 415 لسنة 1954، بشأن تنظيم عمل المهن الطبية، والتي تستهدف أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي من خلال المدة والنظام.



وذكر أن البرلمان ناقش مشروع القانون اليوم، لكنه لم يقره لأن إصداره يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب.





وزير قطاع الأعمال: أعمل 70 ساعة أسبوعيًا.. وفقدت القدرة على الحديث مع الأصدقاء



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه قبل تكليفه بالوزارة بعد التأكد من توافق الرؤى بينه وبين القيادة السياسية، مؤكدًا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي له في هذا المنصب.



وأضاف في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أنه أصبح يعمل لمدة 70 ساعة في الأسبوع، ما أثر على علاقته بالعائلة والأصدقاء، متابعًا: «ما بقتش بتكلم غير مع العاملين في الوزارة وأصحاب الشركات، والكلام العادي بقى صعب علي، ولكني حريص على الخروج يوم الجمعة ومشاهدة الأفلام مع الأصدقاء».



وأشاد بالفيلم المصري «تراب الماس»، الذي نال إعجابه خاصة أن الرواية اختلفت عن الفيلم كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يهتم بالفن ومازال يعزف على الجيتار حتى الآن.



وتابع: «كنت زميل الفنانة أنوشكا في الجامعة ولحنت لها الكثير من الأغاني، وقمت بتلحين قصيدة في عينيكي عنواني للشاعر فاروق جويدة، وأنتجت أول مسلسل ست كوم في مصر وهو شباب أونلاين بطولة أمير كرارة وأحمد الفيشاوي»، موضحًا أنه من عشاق الفن والأغاني القديمة والوسطية بخلاف الأغاني الموجودة على الساحة حاليًا، ويفضل الاستماع إلى الفنان على الحجار، ومحمد منير، ومدحت صالح.