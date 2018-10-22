الأمير هاري وزوجته ميجان يصلان مدينة هارفي باي الأسترالية

وصل الأمير هاري وزوجته ميجان، لمدينة هارفي باي في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

واستقل الأمير هاري قاربا مسطحا لمسافة 70 كيلومترا للوصول لجزء من جزيرة فريزر، في حين تم اصطحاب ميجان لركوب سفينة لإيصالها إلى مقر إقامتها الفاخر في الجزيرة.

وكان قصر كينسينجتون قد أعلن أمس الأحد أن دوقة ساسكس سوف تتخلف عن أداء بعض المهام الرسمية مع الأمير هاري.

كان قد سُمع هاري وهو يقول لأحد المشاركين في دورة ألعاب أنفكتوس أمس الأحد لدى سؤاله حول عدم تواجد ميجان معه، إن ميجان تحصل على قسط من الراحة في مقر إقامتهما.

ويُعتقد أن ميجان حامل في ثلاثة أشهر ونصف، من المتوقع أن تتوجه لفيجي للانضمام للأمير هاري غدا الثلاثاء، ثم سوف يتوجهان إلى تونجا الخميس المقبل.

ويلتقي الأمير هاري بالسكان الأصليين وحراس الأحراش في جزيرة فريزر، في لقاء يهدف للتركيز على حماية البيئة والحياة البرية.