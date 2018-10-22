«ترامب» يهدد بخفض المساعدات الأجنبية بينما تمضي قافلة المهاجرين قدما صوب أمريكا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة طوارئ وطنية تلوح في الأفق اليوم الاثنين، حيث واصلت قافلة تضم آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى رحلتها عبر المكسيك نحو الولايات المتحدة.

وقال الرئيس إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد جواتيمالا وهندوراس والسلفادور لفشلها في وقف القافلة في وقت مبكر و"ستبدأ في قطع أو تقليص المساعدات الخارجية الضخمة التي تقدم لها بشكل منتظم".

كانت القافلة تستريح خلال الليل حتى صباح اليوم الاثنين في مدينة تاباتشولا، جنوب غرب المكسيك، بعد عبور الحدود مع جواتيمالا. ثم واصل المهاجرون رحلتهم نحو الشمال، رغم تعهد ترامب الواضح بعدم السماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة "من المحزن، يبدو أن الشرطة والجيش في المكسيك غير قادرين على وقف القافلة المتجهة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب "أصبح من بين المهاجرين، مجرمون وأشخاص غير معروفين من الشرق الأوسط. لقد نبهت حرس الحدود والجيش بأن هذه حالة طوارئ وطنية. يجب أن نغير القوانين!" .