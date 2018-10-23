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«بيلوسي» تعرب عن تفاؤلها بفرص الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس الأمريكي

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 11:32 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 11:32 م

أعربت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، عن شعورها بالتفاؤل إزاء فرص الديمقراطيين بالفوز في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس؛ والتي من المقرر أن تجرى في الشهر القادم.

وأضافت «بيلوسي»، في مقابلة حصرية أجرتها مع شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية، تقول: " إذا أجريت انتخابات الكونجرس اليوم ، فإن الديمقراطيين في مجلس النواب سوف يخرجوا منها فائزين بكل سهولة".

تجدر الإشارة، إلى أن بيلوسي تعتبر أول سيدة تتولى منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعد فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في الانتخابات التي جرت عام 2006.


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