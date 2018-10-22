قافلة طبية متنوعة في إحدى قرى مغاغة بالمنيا

تابع اللواء إيهاب زهني رئيس مركز مغاغة بالمنيا، القافلة الطبية بقرية أشنين التي تنظمها عيادات السلام الطبية التخصصية التابعة لمطرانية مغاغة والعدوة، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور بهي الدين محمد مدير الإدارة الصحية بمركز مغاغة.

وقال رئيس المركز إن تلك القوافل الطبية تنظم بالتعاون مع الوحدات المحلية لرفع المعاناة عن كاهل محدود الدخل، وأن الدور الأساسي للقوافل هو حث المواطنين على الاكتشاف المبكر للأمراض والأوبئة وتفادي انتشارها والقضاء عليها، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا الذي شدد على التعاون مع تلك القوافل وتوفير كل احتياجاتهم حتى تقوم القافلة بدورها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات، منها: (أمراض جلدية - أطفال - باطنة وقلب - جهاز هضمي - أنف وأذن)، بالإضافة إلى أطباء من أحد المعامل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وأوضحت «رجب»، في بيان صحفي اليوم، أن القافلة ضمت أيضا صيدلية متكاملة لصرف الأدوية، مضيفة أنه تم عقد عدة ندوات توعية من سرطان الثدي، وندوة توعية للوقاية من فيروس «سي» وأهميه الاكتشاف المبكر.