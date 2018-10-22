الصحة: 250 ألف حالة على قوائم انتظار العمليات

أعلنت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم الاثنين، إن عدد المسجلين في قوائم انتظار العمليات بلغوا 250 ألف حالة وقالت «انتهينا في شهرين و٤ أيام من إجراء عمليات ٣٤ ألف حالة».

وأوضحت زايد في كلمتها أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن غرفة تلقي الحالات رصدت 5 آلاف و300حالة مسجلة مكررة أو أجرت عمليات أو لا ينطبق عليهم الدعم.

وقالت زايد إن خزانة الدولة لم تتحمل أي أموال «اشتغلنا بمليار و١٠٠ مليون جنيه» مشيرة إلى دور المجتمع المدني في التعامل مع قوائم الانتظار، مضيفة أن البنك المركزي وضع وديعة ١٠٠ مليار جنيه في حسابات الصحة وصرفت الوزارة حتى الآن ٤٠٠ مليون.

وقالت وزيرة الصحة إن جمعية الأورمان تحملت جراحات قلب الأطفال التي بلغت ٢٥٠ حالة أما مؤسسة مجدي يعقوب فتعاملت مع ٦٥ حالة فيما تولى بيت الزكاة والصدقات جراحتين قلب وقسطرة قلب.

وشرحت وزير الصحة أسلوب العمل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مشيرة إلى غرفة تلقي طلبات وتوزيع الحالات ومتابعة المستشفيات والاتفاق مع ١٦٤ مستشفى تنوعت ما بين مستشفيات جامعات ومجتع مدني وشرطة وقوات مسلحة.