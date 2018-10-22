أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمستوى التعليمي الذي ظهر عليه طلاب مدرسة الشهيد الرائد أيمن عبدالحميد كتات العسكرية بمدينة رأس سدر، مؤكدا أن نظام التعليم الثانوي الجديد يساعد على خلق أجيال تبتكر وتصنع لاعتماد هذا النظام على الفهم والتطبيق وليس الحفظ والتلقين كما كان سابقا.

جاء ذلك اليوم خلال زيارته التفقدية للمدرسة، يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضم مدرسة الشهيد أيمن عبدالحميد الثانوية العسكرية نحو 120 طالبا داخل 6 فصول.

وجلس المحافظ في أحد فصول الصف الأول الثانوي، واستمع لشرح حصة حول تاريخ مصر، وتجاوب الطلاب مع المعلم، حيث ناقش الطلاب، المعلم، حول تفاصيل تخص فترة من تاريخ مصر.

في نفس السياق، أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا برجل الأعمال هاني العسال -الذي أنشأ هذه المدرسة على نفقته الخاصة- وطالبه ببناء مدرسة أخرى وملعب كرة خماسي، ورحب «العسال» بالطلب، واتفقا على عقد لقاء بالطور لتحديد الأماكن التي سيتم تخصيصها للبناء.

جدير بالذكر أن مدرسة الشهيد الرائد أيمن عبدالحميد محمد كتات العسكرية برأس سدر يبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع بتكلفة 6 ملايين جنيه تبرع من أحد رجال الأعمال تحت إشراف القوات المسلحة، وتضم 12 فصلا، ومعملي كيمياء وأحياء، ومكتبة، ومعمل حاسب آلي.

كما تعد هذه المدرسة العسكرية الثانية بجنوب سيناء بعد مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء.