الإثنين 22 أكتوبر 2018 5:09 ص القاهرة القاهرة 22.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. محمود سعد: أم كلثوم كادت أن تندثر لولا عبد الناصر

الإعلامي محمود سعد
الإعلامي محمود سعد
محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 4:19 ص | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 4:19 ص
قال الإعلامي محمود سعد، إن كوكب الشرق، أم كلثوم، كانت من الممكن أن تختفي من الساحة الغنائية تمامًا، بعد ثورة 23 يوليو، لولا تدخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي حسم الموقف لصالحها في ذلك الوقت.

وأضاف «سعد»، خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد: «أم كلثوم كان ممكن تندثر في 1952، لأنهم قالوا بعد الثورة دي متغنيش في الإذاعة تاني عشان دي كانت بتغني للملك، لكن عبد الناصر أنقذها، ولو قال متغنيش تاني مكناش هنسمع عن أم كلثوم».

وأوضح أن هناك من تدخل من الكتاب في ذلك الوقت، لحث عبد الناصر على التدخل بدوره، مثل مصطفى أمين ومحمد حسنين، مما جعل عبد الناصر يوافق على عودتها للإذاعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك