قال الإعلامي محمود سعد، إن كوكب الشرق، أم كلثوم، كانت من الممكن أن تختفي من الساحة الغنائية تمامًا، بعد ثورة 23 يوليو، لولا تدخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي حسم الموقف لصالحها في ذلك الوقت.



وأضاف «سعد»، خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد: «أم كلثوم كان ممكن تندثر في 1952، لأنهم قالوا بعد الثورة دي متغنيش في الإذاعة تاني عشان دي كانت بتغني للملك، لكن عبد الناصر أنقذها، ولو قال متغنيش تاني مكناش هنسمع عن أم كلثوم».



وأوضح أن هناك من تدخل من الكتاب في ذلك الوقت، لحث عبد الناصر على التدخل بدوره، مثل مصطفى أمين ومحمد حسنين، مما جعل عبد الناصر يوافق على عودتها للإذاعة.



