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الخارجية الإيرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
طهران- د ب أ
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 12:46 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 12:46 م

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية شائعة استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من منصبه بأنها "كاذبة ولا تستحق حتى الرد عليها".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" اليوم الاثنين، عن العلاقات العامة بوزارة الخارجية انتقادها "لفبركة الأخبار وإثارة الشائعات السخيفة من قبل بعض المرضى المتوهمين الذين ينشرون مآربهم الطائشة"، مؤكدة أن "هذه الأخبار المفبركة لا تستحق حتى الرد عليها أو تكذيبها".

وكانت تقارير ذكرت أمس أن ظريف "قدم استقالته من منصبه احتجاجا ورفضا للتوترات التي أشعلها الحرس الثوري في المنطقة، إضافة إلى تنفيذه هجمات في أوروبا".

وشهدت الفترة الماضية في إيران إقالة واستقالة عدد من المسؤولين لأسباب أبرزها ضعف الأداء في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.


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