قال عمرو شعث، نائب وزير النقل، إنه سيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي خلال الشهور القليلة المقبلة، والذي سيربط بين مدينة السلام والعبور والشروق وبدر والروبيكي، وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مصر النهارده»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن العمل على تنفيذ هذا المشروع، لن يستغرق أكثر من سنتين بعد إطلاق إشارة البدء، موضحًا أن معظم خط القطار فوق سطح الأرض، أو فوق الكباري.



وذكر أنه من المنتظر أن يتم افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق في مطلع يناير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجريب بهذه المرحلة بنجاح، واتي تستغرق حوالي شهرين، للتأكد من عمل جميع الأنظمة بصورة سليمة.



