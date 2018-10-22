كرم الاتحاد العربي لكرة اليد، الراحل الدكتور محمد فضالي والدكتور كمال درويش باعتبارهما من أوائل المشاركين في المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد العربي والذي أقيم في الرياض ١٦ مارس ١٩٧٥.

أقيم التكريم صباح اليوم الاثنين خلال دورة المدربين الدولية التي تقام بالاسكندرية تحت رعاية الاتحادين العربي والمصري وبإشراف الاتحاد الدولي، بحضور محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري ونائب اول رئيس الاتحاد العربي، وخالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري، ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري، وعمرو فتحي ومحمود العدل عضوا مجلس الإدارة، وعبدالله العليان الأمين العام للاتحاد العربي، وناصر السقا مدير الاتحاد العربي، والمحاضرين بالدورة التدريبية: عفت رشاد وقدري مرسي وسيد سليمان وتامر فكري، والمدربين المشاركين في الدورة الدولية.

وقدم المنيع وسام الاتحاد العربي لأسرة الراحل الدكتور محمد فضالي، وتسلمه نجلته منى محمد فضالي ونجل شقيقه فوزي فضالي أحد أبرز لاعبي كرة اليد في السبعينيات، ووسام آخر تسلمه الدكتور كمال درويش.

وأشاد المنيع بالدور الذي قدمه الثنائي فضالي ودرويش في خدمة كرة اليد العربية، حتى أصبحا رمزين كبيرين من رموز اللعبة يفخر بهما الكبار والشباب الصاعد في كرة اليد على مستوى الوطن العربي.