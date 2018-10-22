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«ماي»: تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي تعد بديلا لدعم الحدود الأيرلندية

لندن - د ب أ
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 8:35 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 8:35 م

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن تمديد الفترة الانتقالية المخطط لها لمدة 21 شهرًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، لن يكون سوى بديل عن خطة "الدعم" لحماية حدود أيرلندية مفتوحة.

وأوضحت «ماي» أمام البرلمان إنها تريد "أن تخلق خيارًا لتمديد فترة تنفيذ / خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي/ كبديل لخطة الدعم".

وتابعت "لم ألتزم بتمديد فترة التنفيذ.. أرى أي تمديد - أو أي في شكل من أشكال الدعم – على أنه غير مرغوب فيه. وإلى حد بعيد، أفضل النتائج بالنسبة للمملكة المتحدة وأيرلندا والاتحاد الأوروبي هي أن تكون علاقتنا المستقبلية متفق عليها في الأول من يناير عام 2021".


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