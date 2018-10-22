وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الاثنين، وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة الفنية المصرية السودانية المشتركة على مستوى كبار المسئولين، والتي تنعقد غدا الثلاثاء.

ويرأس الجانب المصري في الاجتماعات الفنية مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، السفير حسام عيسى.

وقال السفير أسامة شلتوت، القائم بأعمال سفير مصر لدى السودان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة العليا الرئاسية تنقسم أعمالها إلى 3 مستويات؛ الأول ينعقد على مستوى كبار المسؤولين في البلدين غداً الثلاثاء، أما المستوى الثاني فتنعقد خلاله لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري والدرديري محمد أحمد، بعد غد الأربعاء، ومن ثم تنعقد اللجنة الرئاسية العليا والقمة الثنائية برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، يوم الخميس المقبل.

وأوضح، أن اجتماعات كبار المسؤولين يتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل، فيما يتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، والمشاريع التي سيتم تنفيذها، كما يتم خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاتفاق أيضاً على الملفات التي ستناقشها القمة، وسبل تنفيذها وطرحها في اجتماع اللجنة العليا بقيادة رئيسي البلدين.

وأضاف شلتوت، أن اجتماعات كبار المسئولين واللجنة الوزارية، هى اجتماعات تكميلية لتلك التي عقدت في أغسطس الماضي بالقاهرة، والتي تم خلالها بحث الاستعدادات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا التي ستعقد في الخرطوم الخميس المقبل.

وأشار شلتوت، إلى أنه سيعقد على هامش تلك الاجتماعات، اجتماع لجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، موضحًا أنها اجتماعات دورية شهرية تعقد بالتبادل بين القاهرة والخرطوم.

وقال إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية، لبحث دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويلي ذلك مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تليها مراسم توقيع اتفاقيات مشتركة بين مصر والسودان.

وتابع: «القمة المصرية السودانية، ستشهد توقيع أكثر من 10 مذكرات تفاهم بين مصر والسودان؛ في مجالات: الكهرباء، السكك الحديدية، الطرق البرية، والأمن الغذائي، وصولاً للتكامل المنشود بين البلدين».

وأضاف، أن الرئيسين سيفتتحان يوم الخميس المقبل على هامش القمة، معرض "إيجي ميد برو" للمنتجات الطبية، في قاعة الصداقة بالخرطوم، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل خطوة جديدة على طريق التبادل التجاري بين مصر والسودان، ودعمًا للشراكة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، حيث يشارك به كبار المصنعين والمصدرين من القطاعات ذات العلاقة بالمنتجات الطبية، كالأدوية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وأيضا مقدمي الخدمات الصحية، كما سيشهد المعرض عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمستوردين السودانيين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة على هامش الملتقى يتم خلالها بحث الطرق التي تواكب الحركة العالمية في تصدير أحدث المنتجات بقطاعات المنتجات الطبية والأدوية، وعروض مقدمي الخدمات الصحية.

وأشار إلى أنه يشارك في معرض "إيجي ميد برو"، ممثلو اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة المصرية، ومجلس الأعمال المصري السوداني، ووزارتا الصحة والصناعة بمصر.

وأكد السفير أسامة شلتوت، أن العلاقات المصرية السودانية شهدت نقلة نوعية والعديد من الإنجازات في كافة المجالات، منذ أن تولى الرئيس السيسي سدة الحكم، ومنها فتح معبري "قسطل - أشكيت" و "أرقين" البريين، وبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي والاتفاق على ربط السكك الحديدية في البلدين، وغيرها من أوجه التعاون في مختلف المجالات.

ونوه بأن القمة المرتقبة هى الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة، حيث عقدت الدورة الأولى في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2016 بالقاهرة، موضحًا أن هذه الزيارة هى السادسة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، واللقاء رقم 24 الذي يجمع الرئيسين السيسي والبشير.