التعليم تحدد مواصفات الورقة الامتحانية في مواد الرياضيات استعدادا لامتحانات منتصف العام

10 %والفهم والتطبيق 65%، وحل المشكلات 25% للثانوي

10% تذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% للإعدادية

25% للتذكر، ومن 60- 65 % التبرير الأساسي، ومن 10- 15% التبرير الممتد والمركب للابتدائي



انتهي المركز القومي للامتحانات والتقومي التربوي من وضع مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المراحل التعليمية في مادة الرياضيات، استعدادا لامتحانات منتصف العام الدراسي والتي من المقرر أن تبدأ في يناير القادم.

وتنص الورقة الامتحانية للصف الثالث الابتدائي في الرياضيات علي قياس مستوي تقدم التلاميذ في الرياضيات وفي هذا الاختبار يتطلب من التلاميذ الإجابة علي أنواع متعددة من الأسئلة المرتبطة بمعايير محتوي الرياضيات المحددة في وثيقة المستويات المعيارية لمحتوي مادة الرياضيات.

وحددت الورقة الامتحانية النسب التقريبية للمستويات المعرفية لمادة الرياضيات والتي يتضمنها الاختبار وهي، من 20- 25% للتذكر، ومن 60- 65 % التبرير الأساسي، ومن 10- 15% التبرير الممتد والمركب.

وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي، هناك 15% من الدرجات للتذكر و65% للتبرير الأساسي، و20% للتبرير الممتد والمركب.

وبالنسبة للصف الخامس الابتدائي فإن النسب التقريبية للمستويات المعرفية التي يتضمنها الاختبار، التذكر 15%، والتبرير الأساسي 65%، والتبرير الممتد والمركب 20%.

ويتضمن امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائي، 15% للتذكر، و65% للتبرير الأساسي ، و20% للتبرير الممتد والمركب.

وعن المرحلة الإعدادية بالنسبة للصف الأول الاعدادي يدرس التلميذ كتاب الرياضيات ويطبق نظام التقويم التربوي الشامل (قرار 313 في 7/9 2011)، وفيه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع كالآتي، 30 درجة أنشطة صفية، و70 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

ويعقد امتحان تحريري في نهاية كل فصل دراسي يشمل كل امتحان ورقتين مستقلتين إحداهما لمادة الجبر والإحصاء والأخري لمادة النهدسة والقياس ويخصص له 35 درجة لكل ورقة امتحانية.

وفي أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدهما فقط صحيح، وزمن الإجابة ساعتين لكل ورقة امتحانية، وتصبح الدرجة التحريرية للتلميذ في نهاية كل فصل دراسي 70 درجة مجموع درجتي ورقة الجبر والهندسة.

ويتم جمع درجتي الورقتين الامتحانيتين للفصل الدراسي الواحد، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة، فتصبح درجة كل فصل دراسي من 100 درجة، وليس للفصل الأول نهاية صغري.

وتضمنت توزيع الدرجات كالآتي، 10% تذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل مشكلات.

وبالنسبة للصف الثاني الإعدادي الدرجات 100 درجة موزعة علي 30 درجة أنشطة صفية و70 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي، وتوزع الدرجات كالآتي: 10% تذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل مشكلات.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي النهاية الكبري لردجة الجبر لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، والنهاية الكبري لورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين 30 درجة بواقع 15 لكل فصل دراسي، وليس للفصل الدراسي نهاية صغري، بينما للفصل الدراسي الثاني نهاية صغري وهي 30% بواقع 9 درجات.

وتوزع دجات الصف الثالث الإعدادي كتالي 10% تذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل مشكلات.

وبنسبة للورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي القسم العلمي، يعقد امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول ويشمل الورقة الامتحانية الأولي في مادة الجبر، والورقة الامحانية الثانية في مادة التفاضل وحساب المثلثات، زمن الإجابة لكل ورقة امتحانية ساعتان، والنهايةالكبري لكل من الورقة الامتحانية الأولي والثانية 8 درجات، ولتسهيل عملية التصحيح تصحح الورقة من 40 درجة ثم تقسم درجة الورقة علي 5.

وفي ورقة التفاضل وحساب المثلثات يخصص 24 درجة للتفاضل و16 درجة لحساب المثلثات، وعند وضع أسئلة اختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة، وينص علي السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

ويشمل امتحان الجبرعلي 10% للمعرفة، و65% للفهم والتطبيق، و25% لحل المشكلات، وبالنسبة لامتحان الهندسة، 10% للمعرفة و65% للفهم والتطبيق و25 % لحل المشكلات.

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي القسم الأدبي يدرس الطالب كتاب تطبيقات الرياضيات في الفصل الدراسي الأول، والنهاية الكبري للورقة الامتحانية "لتطبيقات الرياضيات " 8 درجة، ولتسهيل عملية التصحيح تصحح الورقة الامتحانية من 20 درجة ثم تضرب درجة الورقة في 2/5.

وشملت مواصفات الورقة الامتحانية أن تكون نسبة التذكر في الامتحان 10% والفهم والتطبيق 65%، وحل المشكلات 25%.